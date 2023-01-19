Помог импорт из США и Норвегии. Германия избавилась от зависимости от российских энергоносителей 19 января, 14:35 Кристиан Линднер (Фото:instagram.com/christianlindner)

Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает BBC.



По его словам, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину в прошлом году.

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«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал он.

Страна возобновила работу угольных электростанций, отложила планы закрытия оставшихся трех атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортированного из других стран, таких как Норвегия и США.

Ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти. С начала 2023 года страна полностью отказалась от поставок энергоносителей из России: угля, газа и нефти.