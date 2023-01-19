Помог импорт из США и Норвегии. Германия избавилась от зависимости от российских энергоносителей
Кристиан Линднер (Фото:instagram.com/christianlindner)
Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает BBC.
По его словам, Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину в прошлом году.
«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоресурсов, но сегодня не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал он.
Страна возобновила работу угольных электростанций, отложила планы закрытия оставшихся трех атомных электростанций и увеличила мощности для хранения природного газа, импортированного из других стран, таких как Норвегия и США.
Ранее Германия импортировала около половины газа из России и более трети нефти.