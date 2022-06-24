Все равно стоит без дела. Германия собирается национализировать часть Северного потока-2 — Spiegel 24 июня, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Газопровод Северный поток-2 не был введен в действие из-за вторжения России в Украину (Фото:Максим Шеметов / Reuters)

Министерство экономики Германии рассматривает план национализации части газопровода Северный поток-2, который проходит во внутренних водах и по территории страны.

Это позволило бы подключить часть газопровода к плавучему терминалу СПГ — а к газотранспортной системе Германии она уже подключена. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Spiegel.

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Как отмечает издание, это позволило бы транспортировать СПГ, доставленный и переработанный на терминале в Балтийском море, в южную (Бавария) и восточную Германию — до сих пор газоснабжение этих регионов напрямую зависело от российских поставок.

Эксперты считают, что такой план технически осуществим, но, во-первых, может привести к серьезным экологическим проблемам, а, во-вторых, вызвать ответную реакцию Кремля — вплоть до национализации немецких компаний в России.

Кроме всего прочего, пишет Spiegel, в Газпроме все еще рассчитывают возобновить работу Северного потока-2 через два-три года.

В Кремле уже отреагировали на возможность национализации немецкого участка Северного потока-2.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментировать пока нечего, потому что пока нет каких-то конкретных действий на этот счет со стороны властей ФРГ. Об этом сообщает Интерфакс.

«Давайте не будем заниматься с вами такими гипотетическими рассуждениями. Наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, в первую очередь, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно», — сказал Песков.

Ранее Газпром предупредил о сокращении прокачки газа по Северному потоку со 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубов.

Как заявил российский монополист, причина — несвоевременный возврат немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек в свою очередь заявил, что Германия опасается полного прекращения поставок газа из РФ в ближайшее время.

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