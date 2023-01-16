Германия планирует импортировать газ из Ирака — СМИ
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывает поставлять газ из Ирака на фоне поиска замены российского. Европа наложила эмбарго на российский газ.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отметил Шольц после встречи с новым премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине, Ирак «был бы для нас очень желанным партнером в сотрудничестве, когда дело доходит до импорта газа и нефти в Германию».
Через Германию импортированный газ мог бы поступать в другие страны Европы.
Шольц подчеркнул, что ФРГ не хочет снова попасть в зависимость от отдельных поставщиков газа, как раньше зависела от России.
В свою очередь Ас-Судани отметил намерение его страны и дальше наращивать экспорт газа.
«У нас амбициозные планы по использованию газа, сопровождающего добычу нефти и сжигаемого в процессе. Мы показали эти возможности и пригласили немецкие компании инвестировать в этот сектор», — сказал он.
По данным Международного энергетического агентства, Ирак занимает пятое место среди производителей нефти. Газ также экспортируется через LNG-терминал, открытый в 2022 году Basra Gas Company.