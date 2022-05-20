Герхард Шредер ушел из совета директоров Роснефти 20 мая, 14:34 Цей матеріал також доступний українською Герхард Шредер (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Председатель совета директоров Роснефти, бывший канцлер Германии и давний приятель российского диктатора Владимира Путина Герхард Шредер уходит со своего поста.

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В пресс-релизе компании говорится, что Шредер заявил «о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании».

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Также совет директоров по такой же причине покинул Маттиас Варниг — управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода Северный поток — 2.

Шредер руководил советом директоров Роснефти с 2007 года.

После начала российского вторжения в Украину Шредер отличился скандальными заявлениями.



23 апреля Шредер в интервью NYT заявил, что покинет пост главы совета директоров российской нефтегазовой компании Роснефть, только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

Кроме того, он считает, что «в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя ни политически, ни экономически».

«Когда эта война (с Украиной — ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так поступаем», — добавил Шредер.

В этом же интервью он сказал, что не жалеет о своей позиции по отношению к России и не планирует дистанцироваться от Владимира Путина.

Парламент Германии лишил Герхарда Шредера части привилегий, которыми он пользовался как бывший канцлер. В частности, его оставили без офиса в парламенте и сотрудников, оплачиваемых за счет бюджета.



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