Военное решение. Георгий Скударь: «О национализации НКМЗ речь не идет». Что приняла Рада? 19 июля, 19:45 Эксклюзив НВ Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)

Верховная рада решила передать имущество Новокраматорского машиностроительного завода в государственную собственность. Для его президента и совладельца Георгия Скударя это стало неожиданностью.



Сегодня Верховная рада Украины 316 голосами приняла постановление № 7566, в котором рекомендует принять «меры правового режима военного положения по принудительному отчуждению имущества ЧАО Новокраматорский машиностроительный завод».

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Это — важное решение. НКМЗ — один из крупнейших в Украине машиностроительных комплексов. Расположен в городе Краматорск Донецкой области, выпускает различное оборудование для металлургических, горно-обогатительных, энергетических предприятий. Среди его клиентов — Метинвест и ДТЭК Рината Ахметова, Ferrexpo Константина Жеваго.



За 9 мес 2021 года завод получил 4,7 млрд грн чистого дохода и 407,8 млн грн чистой прибыли. Главные акционеры на конец 2021 года — Галина Георгиевна Савенко и Елена Георгиевна Яковлева, по-видимому дочери многолетнего президента НКМЗ Георгия Скударя. Каждой из них принадлежит по 33% акций завода. Еще около 9% владеет сам Скударь.

Необходимость «отчуждения» автор постановления Рады Владимир Арьев объяснил угрозой потери производственных мощностей завода в связи с возможным захватом его российским агрессором. «Оборудование НКМЗ может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения», — написал Арьев в пояснительной записке. Какое именно имущество может перейти в госсобственность, в постановлении не уточняется.

НКМЗ действительно находится неподалеку от линии фронта, завод законсервирован с 27 февраля. В начале июня в него уже попадали вражеские ракеты.

НВ Бизнес связалось с президентом НКМЗ Георгием Скударем и спросило, что он думает о решении парламента.



— Сегодня Рада приняла решение об отчуждении имущества НКМЗ. Вам было известно об этих планах?

Отом, что Рада будет рассматривать, я тоже узнал сегодня в новостях и для меня это было полной неожиданностью. Прежде всего потому, что есть законодательство, согласно которому государство имеет право в военное время национализировать любое частное имущество. Есть процедура. И постановление Верховной Рады, на мой взгляд, просто не нужно. И более того, мы уже отдали несколько десятков автомобилей в пользу военных, для обороны города. Если нужна помощь, мы ее оказываем.

То что я прочитал в проекте постановления: возможна какая-то временная оккупация Краматорска и тогда наше предприятие, крупнейшее в СНГ по тяжелому машиностроению, оснащенное самым современным оборудованием, может попасть в руки россиян. В этой связи, для оборонных нужд хотят взять оборудование — так мне сказали.

— Речь о национализации завода? Как это может происходить?

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