General Electric заинтересовалась модернизацией инфраструктуры Украины

Компания General Electric Transportation предлагает совместно модернизировать инфраструктуру в Украине и расширять рынок цифровых услуг.

Об этом сообщил исполнительный директор департамента международных логистических операций компании General Electric Transportation Джастин Даунс, передает пресс-служба Укрзализныци.

По его словам, локализация в производстве локомотивов – это свидетельство того, чем компания GE может быть полезна Украине.

"Локализация – это реально, она поможет развивать регионы, как это было в Казахстане, Индии, Южной Африке. Мы хотим делиться качественными технологиями с украинцами локально, для обслуживания локомотивов нужны будут люди, функции должны быть переданы местным инженерам. Надеемся, что за время действия контракта сотрудничества локомотивостроения здесь будет активно развиваться, это вопрос мощностей и времени. Локализация позволит аккумулировать потенциал подрядчиков, появится больше заказов в регионах, как было в США, в Пенсильвании", – считает он.

Напомним, что General Electric поставила в Украину половину локомотивов.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В начале недели стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.

Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".