Американский промышленный гигант задумался о новых проектах в Украине

Компания также планирует сотрудничать с Украиной в других сферах

Американский промышленный гигант General Electric намерен продолжить сотрудничество с Украиной, в частности, в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения.

Об этом сообщила председатель Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает Укринформ.

По ее словам, возобновляемая энергетика и здравоохранение станут новыми акцентами компании в сотрудничестве с Украиной.

Ковалив пояснила, что в сфере здравоохранения идет речь о поставках диагностического оборудования для развития телемедицины в небольших городках и селах.

Она отметила, что сейчас Офис Нацинвестрады исследует возможности для реализации такого проекта в Украине.

Напомним, что компания GE Transportation и Укрзализныця подписали соглашение на сумму около $1 млрд о поставках тепловозов, их локализации и обслуживания.