General Electric поставила в Украину половину локомотивов

В среду, 24 октября, в порт Черноморск прибыли еще 7 локомотивов General Electric. Таким образом, Укрзализныця уже получила 15 из 30 тепловозов американской компании.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, по контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution состоит из 30 единиц. Вторая часть партии поступит в первом квартале следующего года.
"Задействуем их к перевозкам на юге страны - они будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на наиболее грузонапряженных участках", - рассказал он.
Локомотивы, как и 8 предыдущих, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования.
Вместе с тем продолжается процесс сертификации тепловозов, рассказал Кравцов. Сертификат соответствия для приема в эксплуатацию они получат ориентировочно в ноябре.
После этого локомотивы GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети Украины. Впоследствии они будут задействованы в перевозках.
Напомним, что 11 сентября в Украине прибыл первый локомотив General Electric.
Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.
При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.
В начале недели стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.
Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".
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