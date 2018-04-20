General Electric почти в 6 раз увеличил чистый убыток

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Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил $1,2 млрд
Фото: knk.media

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил $1,2 млрд

Американский технологический концерн General Electric в первом квартале 2018 года увеличил чистый убыток в 5,9 раза   - до $1,1 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил $1,2 млрд ($117 млн в первом квартале 2017 года).

Разводненный убыток на акцию GE составила $0,14 против убытка в $0,01 за аналогичный период прошлого года. 

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,12 на акцию при выручке в $27,5 млрд.

Выручка компании в нефтегазовом сегменте подскочила на 74%, до $5,3 млрд. Показатель энергетического бизнеса сократился на 9%, до $7,2 млрд, в сфере производства электроэнергии из возобновляемых источников снизился на 7%, до $1,6 млрд. Выручка авиастроительного подразделения повысилась на 7%, до $7,11 млрд, бизнеса в сфере здравоохранения - на 9%, до $4,7 млрд.

При этом, прибыль от продолжающихся операций GE за отчетный период составила $440 млн, увеличившись в 8,4 раза в сравнении с показателем годом ранее.

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