General Electric назвала стоимость ремонта старых локомотивов Укрзализныци

Стоимость модернизации одного старого локомотива Укрзализныци будет вдвое меньшей, чем покупка нового.

Об этом сообщил генеральный менеджер GE Transportation по вопросам поставок и логистики Дэвид Кокс в интервью ЭП.

"Стоимость (ремонта – ред.) варьируется, но это дешевле, чем покупка новых локомотивов. Это может быть в диапазоне 50-60%", – сказал Кокс.

При этом в случае модернизации локализация производства запчастей будет более быстрой и глубокой, чем производство новых (на сегодня локализация там составляет только 10%).

Как известно, стоимость одного нового локомотива от GE составляет $4,7 млн.

Как отметил топ-менеджер GE, на данный момент ведутся переговоры по поводу заключения соглашения на модернизацию старых локомотивов.

"В любом случае все зависит от заключительного соглашения с точки зрения того, какие компоненты будут модернизированы. Точнее сказать тяжело. Мы еще не знаем, какой объем модернизации потребуется для старого парка локомотивов", – добавил менеджер компании.

Напомним, соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов. При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.