General Еlectric договорилась о частичном производстве своих локомотивов в Украине

Американская General Electric и украинский Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) подписали соглашение о 10%-ной локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution, которые будут поставлены Укрзализныце.

Об этом говорится в пресс-релизе GE Global.

"Начало локализации является важным шагом для нашей компании в Украине и непосредственное привлечение местных производителей является важнейшим компонентом успеха", - отметил Дэвид Кокс, генеральный менеджер GE Transportation по вопросам поставок и логистики.

В КВСЗ также выразили надежду на продолжение контракта в 2019 году, как это предусматривает четырехстороннее соглашение. Украинская компания рассчитывает, что ее сотрудничество с GE "не ограничится поставками тепловозов", а получит продолжение "в производстве другой продукции".

Напомним, соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов. При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.