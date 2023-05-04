



Недавно Unilever Украина отметила 30-летие своего бизнеса. Мы решили пообщаться с Генеральным директором компании, поговорили о вызовах сегодняшнего дня, секретах успеха бизнеса в долгосрочном периоде.

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Unilever Украина работает на рынке уже 30 лет, то есть вы — ровесники независимости нашего государства. Какие главные, на Ваш взгляд, результаты, достижения компании за этот период?

Одно из самых больших достижений — высокий уровень доверия наших потребителей. Продукцию под брендами Unilever любят, нас выбирают, с годами наших сторонников становится все больше. Для нас это очень важно, потому что доверие концептуально двигает бизнес в долгосрочной перспективе.

Мы начнем строительство новой фабрики в этом году, открытие планируем в 2024-м

В течение тридцати лет перед нами возникали различные испытания. Но, несмотря на все трудности, Unilever Украина удавалось быстро адаптироваться и восстанавливаться. Конечно же, самым большим испытанием для нас стало полномасштабное вторжение, которое разделило нашу жизнь на до и после. И именно это событие сегодня дает нам понимание, что на самом деле главным достижением компании является наша жизнестойкость. Мы очень быстро смогли восстановить бизнес, перепрофилировать цепочки поставок и прошлый год закончили с прибылью.

Как изменилась работа компании с 24 февраля 2022 года?

Несмотря на то, что было разрушено чайное производство в Гостомеле и полностью сгорел склад готовой продукции в Стоянке, мы возобновили работу уже через месяц после начала вторжения. В первую очередь мы проработали все необходимые процедуры безопасности и организовали работу внутри компании, перенастроили бизнес-процессы и возобновили поставки продукции.

Восстановление бизнес-процессов стало возможно благодаря добросовестной работе нашей локальной команды. Это исключительные люди, которые продемонстрировали уникальные способности и мужество.

Василий Бовдилов, СЕО Unilever Украина / Фото: Unilever Украина

Вы возглавляете компанию с 2002 года. Что Вас мотивирует столько лет быть верным Unilever?



Ценности компании и приоритеты совпадают с моими. Это четкие ориентиры на взаимоуважение, на построение цивилизованного, ответственного бизнеса, с соблюдением требований законодательства.

Какое самое трудное решение Вы принимали за всю карьеру в Unilever?

В принятии любого решения для меня в первую очередь необходимо понимать, для чего это. Но решения, связанные с людьми, всегда самые тяжелые для меня. Когда речь идет об оптимизации штата, я могу обосновать для себя решение с точки зрения логики, однако это не облегчает задачу. Это сложные и болезненные для меня шаги, ведь я люблю и уважаю людей.

Unilever осуждает войну в Украине как жестокий и бессмысленный акт российской федерации. Здесь не может быть иной позиции.

В марте компания объявила о намерении инвестировать 20 млн евро в строительство фабрики по производству средств гигиены, шампуней и гелей для душа. Когда именно начнется строительство и почему Unilever все же развивает бизнес в Украине, несмотря на то, что война продолжается?

Украинский рынок всегда был важным для Unilever. Подтверждением этого стало строительство первой фабрики в 2016 году. Решение было принято быстро, и мы за 9 месяцев построили предприятие.

Сейчас для Украины большое значение имеет обеспечение экономической стабильности. Инструментом этого являются инвестиции в украинскую экономику, в локальное производство. И это надо делать сейчас, а не ждать окончания войны. Мы начнем строительство новой фабрики в этом году, открытие планируем в 2024-м.

Какие бренды будут приоритетными для производства и развития в Украине?

Это товары личной гигиены, гели и шампуни международных брендов Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Наша первоочередная задача — производить качественные товары международных брендов для украинских потребителей и развивать экспортный потенциал. Также мы исследуем украинский рынок и решаем, какие еще международные бренды Unilever будут иметь перспективу развития в Украине.

Один из принципов компании — Zero waste to landfill. Как компания придерживается этого принципа в Украине?

Для нас сохранение окружающей среды — это приоритет. Мы стараемся придерживаться его на протяжении всей цепочки изготовления продукции. В частности, фабрика по производству чая Lipton, которая работала в Гостомеле с 2016 до 2022 года, соответствовала принципам устойчивого производства, все отходы шли на переработку. Все рецептуры наших продуктов в Украине и мире соответствуют экологическим стандартам.

Наше новое производство будет также построено в соответствии с самыми высокими экологическими стандартами с использованием технологий возобновляемой энергии и соблюдения принципа Zero waste to landfill.

Полномасштабное вторжение России стало вызовом для украинского бизнеса. Все компании так или иначе несут потери, моделируют бизнес под новые условия и т. п. Что является главным приоритетом для вас сегодня? Как вы занимаетесь мобилизованными и их семьями?

Безопасность работников — главный приоритет для нас. С 24 февраля 2022 года мы провели большую работу по релокации членов команды в безопасные места. Только тогда, когда мы убедились, что всем нашим сотрудникам ничего не угрожает, мы сфокусировались на бизнес-задачах. Компания поддерживала всех сотрудников, вне зависимости от того, имели ли они работу или временно не работали по объективным причинам (как, например, работники разрушенной фабрики в Гостомеле). Это касается и мобилизованных работников.

Наши сотрудники получают дополнительную материальную помощь, в условиях отключений элеткроснабжения мы также обеспечили коллег необходимым оборудованием: фонариками, павербанками, аккумуляторами, термосами и т. д.

Гуманитарная продукция / Фото: Unilever Украина

Какие тенденции FMCG-рынка сейчас наблюдаются?

Одна из важных тенденций — изменение границ ценовых сегментов. Те продукты, которые еще в прошлом году входили в эконом-сегмент, сейчас переходят в средний. Соответственно, те, что были value for money, теперь стали премиум. Также по логическим причинам (миграция женщин с детьми за границу) упал спрос на детские товары. Зато мы фиксируем рост спроса на товары по уходу для мужчин.

Еще один интересный фактор, который мы изучаем: знакомство наших потребителей за границей с теми брендами Unilever, которые не представлены сегодня в Украине. Для компании это открывает новые перспективы, ведь после возвращения в Украину перед нами будет потенциальный покупатель, у которого сформирован определенный уровень знания и лояльности к новому бренду.

Вопрос выхода международных компаний с российского рынка очень актуален в украинском обществе. Какова позиция Unilever по этому поводу?

Здесь не может быть иной позиции. В марте 2022 года Unilever объявила о прекращении капитальных инвестиций в Россию, весь импорт и экспорт продукции, расходы на медиа и рекламу. Компания оценила будущее нашего бизнеса в России, и ни один из вариантов выхода с рынка не является простым. Сейчас бизнес работает со строгими ограничениями, которые были введены в прошлом году. И это на сегодня является самым оптимальным вариантом избежания прямой или косвенной передачи активов компании российской федерации. Unilever внимательно следит за этой ситуацией.

Какие инновации нужно внедрять украинским компаниям уже сегодня, чтобы быть успешными в будущем?

Сейчас мы видим, что agile working уже стал нормой. Дальнейшее внедрение этого подхода и является залогом успеха работы современного бизнеса. Если компания не в состоянии организовать гибкое взаимодействие всех ее отделов, то это может привести к отставанию и потере конкурентного преимущества. Уже сегодня мы понимаем, что наши сотрудники находятся в разных городах и странах, с разницей во времени, со своим распорядком дня и т. п. Мы как компания должны обеспечить работу каждого сотрудника, чтобы он мог максимально эффективно выполнять свои должностные обязанности.

Подписание Меморандума / Фото: Unilever Украина

На сегодня не осталось ни одной компании в Украине, которая бы не присоединилась к гуманитарным инициативам. Как и кому помогает Unilever?

Вместе с нашими партнерами, благотворительными фондами, оказываем гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам и уязвимым слоям населения. В 2022 году Unilever глобально пожертвовала более 15 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи украинцам, тесно сотрудничая с учреждениями ООН и местными неправительственными организациями. Кроме того, в апреле 2023 года Unilever Украина и благотворительный фонд Новое возрождение Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Целью нашего партнерства является поддержка людей с особыми потребностями, внутренне перемещенных лиц, детей-сирот и содействие трудоустройству людей с инвалидностью, которыми занимается Фонд.

Изменились ли Ваши личные ценности с 24 февраля 2022 года?

Основное, что изменилось, — ощущение течения времени. Начал чувствовать время по-другому и более точно понял значение фразы «терять время»… Больше ценю простые жизненные радости.