Следствие ведет ГБР. Гендиректору госпредприятия Леса Украины сообщили о подозрении в незаконном обогащении

По данным следствия, государственный служащий категории А, находясь на должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, в 2021 году приобрел активов на сумму более 10,4 млн грн, существенно превышающих его законные доходы, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Утверждается, что среди неподтвержденных задекларированными доходами состояния чиновника имеются квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, которая была оформлена на подконтрольное лицо и фактически использовалась подозреваемым, а также восемь земельных участков общей площадью 24 га. Разница между приобретенными активами и официальными доходами в указанный период превышает 7,9 млн грн, говорится в сообщении.

Гендиректором ГП Леса Украины является Юрий Болоховец. Он возглавлял Госагентство лесных ресурсов с февраля 2021 по май 2023 года. С мая 2023-го занял нынешнюю должность (до октября-2023 в статусе вр.и.о.).

Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении главного оперативного управления ГБР.

Чиновник задержан, ему сообщено о подозрении по ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет).

Сам Болоховец в Facebook по поводу подозрения написал: «Вопрос квартиры, которую арендует моя семья, я комментировал уже много раз. Владелец квартиры — предприниматель. По состоянию на 2021 год у него был более чем достаточный официальный доход для покупки недвижимости. Владелец квартиры владеет не одним объектом недвижимости и сдает их в аренду. Квартира арендуется моей женой по рыночной стоимости, информация об аренде всегда вносилась в декларацию о доходах».

Инфографика: Юрій Болоховець / Facebook

Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество выступило против принятия законопроекта о рынке древесины в существующей редакции.