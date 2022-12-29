В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе с гендерными стереотипами и гендерно обусловленным насилием» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и офисом вице-премер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики у работодателей сейчас и как они поддерживают семьи в это сложное для всех время.



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Справедливый и безопасный мир для всех — именно такова конечная цель работы человечества над Целями устойчивого развития ООН. Так как же это реализуется на практике в нашей стране, если речь идет о бизнес-отношениях в сверхсложных условиях войны?



Анализ 2022 года, представленный в Глобальном гендерном отчете, показывает, что человечеству понадобится еще ориентировочно 132 года, чтобы избавиться от существующего гендерного неравенства. Да, необходимо пройти в этом направлении реально большой путь, но главным является то, что человечество шаг за шагом движется по направлению к гендерному равенству, противодействию домашнему насилию и корпоративной политике, дружественной к семьям.



Компании в Украине тоже активно присоединились к этому движению. Например, было создано несколько важных инициатив в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и Офисом вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины. В частности, среди таких инициатив Рейтинг компаний, дружественных к семьям, и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили компании-участницы Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики у работодателей сейчас и как поддерживают семьи в это сложное для всех время.



Проект «Равно ценные в бизнесе» посвящен вопросам гендерного равенства, внедрению политик, дружественных к семьям и противодействию домашнему насилию. Его целью является освещение того, как работодатели внедряют эти аспекты в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса сейчас, во время войны.



Мировые практики

В Европейском Союзе была разработана Стратегия гендерного равенства Совета Европы на 2018−2023 годы. И, как показывает практика, политика гендерного равенства весомо влияет на рентабельность компаний, претворяющих ее в жизнь.

Благодаря этому во многих зарубежных компаниях задекларирована поддержка равенства и семьи. Они используют потенциал всех сотрудников и сотрудниц, а не только той или иной части. Хорошо развитая система частичной занятости мам и пап, а также стимулирование мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, дают женщине возможность раньше вернуться из декрета.

А, например, менторские программы, направленные на повышение квалификации, поддерживают дальнейшее продвижение женщин на более топовые места в бизнес-компаниях.

Например, во Франции с 2011 года действует квота, согласно которой в советах директоров котирующихся на биржах компаний с численностью сотрудников более 500 или с ежегодным оборотом свыше €50 млн, должно быть не менее 30−40% женщин. Аналогичные квоты есть и в Германии, Великобритании, Италии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Дании и других странах.

Половые команды принимают оптимальные решения и являются более устойчивыми и сплоченными.

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Украинский подход

Сплоченность украинского общества в условиях войны просто поражает. Люди каждый день проявляют умение действовать слаженно, помогать и поддерживать друг друга. Для большинства украинцев главными являются такие ценности, как безопасность, сила, порядок, нормативность и равенство.

Все эти ценности реализуются в рамках так называемых корпоративных политик, дружественных к семьям.

Многие компании пытаются оказать всестороннюю поддержку и помощь сотрудникам и сотрудницам в пределах своих возможностей как материальную, так и моральную. Это одна из причин того, что динамика движения к гендерному равенству в нашей стране набирает обороты, несмотря ни на что.

Наиболее распространенными практиками бизнеса во время войны являются помощь и финансовая поддержка во время релокации; медицинское страхование; психологическая помощь квалифицированного специалиста для формирования стрессоустойчивости; гибкий график работы и возможность работы удаленно; горячие линии для решения индивидуальных проблем; тренинги по информированию о признаках домашнего насилия и принципах гендерного равенства.

15 апреля 2021 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком», вступивший в законную силу.

Кодекс законов о труде был дополнен новым видом отпуска — отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемым за счет работодателя. Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и дополнительный социальный отпуск семьям с детьми может предоставляться как матери, так и отцу. Это был очередной прогрессивный шаг нашей страны по пути к гендерному равенству.

А 12 августа этого года Кабинет Министров Украины одобрил Государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года. Также правительство утвердило операционный план ее реализации на 2022−2024 годы. И все это происходит в тяжелейших условиях военных действий в нашей стране.

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Ключевые цели, поставленные в этом документе:

— эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

— противодействие всем формам насилия, включая насилие, связанное с конфликтом;

— обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных областях экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией российской федерации в Украине и другие.

Марина Бардина, народная депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и парламентского сотрудничества подчеркнула следующее: «По факту государство не очень вмешивается непосредственно в процесс, как бизнесу это налаживать. Это больше мировые тенденции, и мы как депутаты излагаем это в законопроектах. Но мы не указываем бизнесу, что вы должны взять такое количество женщин, вы должны организовать такой рабочий график, а не другой. Это больше ответственность на уровне бизнеса. А государство там задает некоторые тенденции. Вот мы, например, два года назад запретили сексизм в публичной рекламе. Как это отразится на работодателях? Это повлияет только на компании и маркетинговую часть, когда на бигбордах не будут вешать обнаженные тела женщин, рекламируя магазин мяса, например. Сейчас зарегистрирован законопроект по квотам в наблюдательных советах ( компаний). Если посмотреть, например, на итальянцев, на шведов, у них есть эти квоты, и так они шли по пути к равенству. У нас пока дискуссии. Потому что есть вопросы, которые легче проадвокировать в парламенте, есть более сложные вопросы. Но опять-таки это вопросы, которые рано или поздно снова станут реальностью, ведь мы движемся к европейским стандартам во взаимоотношениях между людьми».

Актуальность культуры равных возможностей для бизнеса

Михаил Корюкалов, эксперт по гендерному равенству

Культура равных возможностей — базовая составляющая рецепта успеха бизнеса, предполагающая формирование доверия и социальной ответственности команды. Эти факторы следует учитывать, чтобы создавать современные успешные компании, которые смогут завоевать свое место на бизнес-карте мира. Именно по этой теме мы и пообщались с экспертом по гендерному равенству, Михаилом Корюкаловым.

«Первое, что компания может сделать, — отметил он, — осознать, что гендерное равенство выгодно для ведения бизнеса, а также определить, почему именно это выгодно. Из многолетнего опыта могу отметить, что подавляющему большинству компаний это на самом деле экономически выгодно, если говорить о долгосрочных или среднесрочных перспективах.

Речь идет о мотивации работников — сотрудников и сотрудниц. Когда они устраиваются на работу или думают, не поменять ли им работу, то учитывают не только размер зарплаты, но и такие факторы, как комфортность взаимоотношений в коллективе и возможности карьерного роста. И те люди, которые учитывают не только зарплату, часто оказываются более мотивированными, талантливыми и квалифицированными. То есть они, условно говоря, более ценные кадры.

Чтобы привлечь именно таких, компания должна проводить правильную кадровую и маркетинговую политику, которая демонстрировала бы дружеское отношение ко всем работникам коллектива, а также к тем, кто пользуется продуктами или услугами.

Корпоративная социальная ответственность и поддержание равных прав — это важный элемент коммуникации с внутренней аудиторией работников. По данным американского исследования, такой подход имеет свои преимущества:

— положительное влияние на обращение компаний ( +0,6% в год в течение 5 лет);

— положительное влияние на прибыльность компаний ( +0,4% в год в течение 5 лет);

— привлечение наиболее талантливых кадров;

— снижение текучести кадров ( меньше потерь от инвестиций в персонал).

" Если в компании работает много людей с маленькими детьми, — рассказывает Михаил Корюкалов, — стандартное время окончания рабочего дня им может быть неудобно для того, чтобы вовремя забрать детей из детсадов или из школ. В обществе до сих пор считается, что уход за детьми — это больше женская работа. Поэтому именно эта ситуация скорее влияет на работающих женщин. Руководство компаний должно учитывать такие потребности своих работниц ( и работников), но не во всех компаниях к этому готовы.

С начала войны режим работы детских садов и школ изменился, и в этом смысле важно пойти навстречу работникам, имеющим детей, чтобы они могли работать в более гибком режиме или удаленно.

К примеру, если руководство знает, что в них работает много мам и пап, которым крайне необходимо не только выполнять свои рабочие обязанности, но и ухаживать за своими детьми, то нужно поддержать их способность работать. И общение руководства с коллективом — оптимальный инструмент для определения удобного формата работы. Пока все жизненные потребности обострились, многие в Украине потеряли работу. А работающим людям необходимо создать такие условия, чтобы производительность их труда не снижалась. Работодателям реально необходимо обращать на это внимание и иди навстречу своим работникам и работницам".

Как показывают исследования, гендерный баланс среди руководства тоже приводит к лучшим финансовым успехам. Статистика свидетельствует о том, что гендерно более сбалансированное руководство приводит к лучшим финансовым результатам компании, в частности, доходу и капитализации. А работники, разрабатывающие продукты или кампании, направленные на потребителей, должны понимать этих потребителей. То есть, женщины-руководители лучше понимают женские потребности, а мужчины-руководители — мужские. Сбалансированное управление = сбалансированные подходы к ведению бизнеса.

Действенный способ оптимизации бизнес-процессов

Фокус внимания на гендерном равенстве в компании помогает оптимизировать большое количество рабочих процессов, происходящих внутри коллектива.

— постепенно растет доходность или продажи;

рабочая среда становится более комфортной;

— укрепляется уверенность в возможности карьерного роста;

растет привлекательность самой компании как работодателя;

— укрепляется репутация на рынке и среди клиентов.

Именно таким образом бизнес оказывает положительное влияние на ту среду, в которой живут и работают люди.

" Гендерная политика и средства продвижения гендерного равенства, — отмечает Михаил Корюкалов, — это не дополнительные расходы, как могло бы показаться, а действенный способ оптимизировать как расходы, так и доходы. И ради долгосрочных выгод есть смысл потратить на это некоторое время и деньги.

Скажем, в Украине такая проблема, что мужчины меньше задействованы в воспитании детей, чем женщины. Если компания большая, и в ней работает много мужчин, имеющих маленьких детей, такая компания может продвигать идею отцовства среди мужчин. То есть призвать своих работников проводить больше времени со своими детьми и создавать для этого удобные условия. По данным исследований, в средне- и долгосрочной перспективе выгоды из этого получают все: и сами мужчины, и дети, и все общество. Сейчас это успешно реализуется в отдельных IT-компаниях.

Например, международные исследования показали, что дети отцов, положительно вовлеченных в их жизнь, имеют более высокие академические достижения, лучшие социальные навыки, высшую самооценку, меньше поведенческих проблем и зависимостей, повышенную устойчивость к стрессу. Папы, в свою очередь, имеют лучшее физическое и ментальное здоровье, больше удовлетворены своей жизнью и имеют лучшие отношения с женой ( партнершей)".

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Гендерный аудит

Руководители и руководители компаний действительно должны обращать больше внимания на насущные потребности их коллектива. Конкретными шагами могут быть:

— разработка политик, дружественных к работникам с семьями;

— большее привлечение женщин к принятию решений;

— равная оплата за труд равной стоимости;

— коммуникации и реклама без сексизма и дискриминации;

— создание механизма для предотвращения и противодействия дискриминации и притязаниям.

" Государство рекомендует проводить так называемый гендерный аудит, чтобы определить, какие у компании есть перекосы и дисбалансы, — говорит Михаил Корюкалов. -

Результаты гендерного аудита действительно позволяют оптимизировать большое количество рабочих процессов, происходящих внутри коллектива.

Например, именно благодаря участию женщин в руководстве, то есть участии в процессе принятия решений, постепенно растут доходы и компания получает возможность выйти на новые рынки. Ведь гендерно сбалансированное руководство такой компании разрабатывает и выбирает лучшие стратегии выхода на рынок и продвижение товаров, создает или улучшает новые услуги, что и положительно отражается на прибыли".

Если руководство той или иной компании хочет учесть, насколько коллектив работников гендерно чувствителен, есть возможность пройти экспресс-тест на странице Корпоративного Альянса, созданного по инициативе UNFPA .

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Противодействие домашнему насилию

Домашнее насилие является серьезным нарушением прав человека, укоренившимся в неравенстве между мужчинами и женщинами и гендерной дискриминации. Это действия физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые между родственниками или супругами или между другими людьми, совместно проживающими, но не состоящими в родстве или браке.

" Если компания признает, что насилие — важная социальная проблема, и желает помочь обществу ее решить, то она может предоставлять свои коммуникационные площадки для продвижения материалов на эту тему, — рассказывает Михаил Корюкалов. — А на уровне самой организации это может быть разработка пакета помощи сотрудникам и сотрудницам, которые пострадали от домашнего насилия. Также это может быть размещение плакатов с информацией о помощи пострадавшим или обидчикам.

Лучше всего такая информация срабатывает, если плакат размещен не в публичном месте, а, скажем, в туалете. Тогда человеку будет удобно записать необходимую информацию — номер телефона или адрес учреждения, предоставляющего такие услуги.

Если компания велика, то в ней, возможно, работает психолог или психологиня, которые смогут оказать первую психологическую помощь пострадавшим или посоветовать, куда обратиться.

Также руководству и коллективу компании следует заранее продумать, как следует вести себя сотрудникам, увидевшим признаки домашнего насилия у коллеги или коллеги: как лучше среагировать максимально тактично, чтобы у человека не было дополнительной травматизации от постороннего вмешательства".

Таким образом можно оказать действенную коллективную помощь пострадавшему от домашнего насилия человеку. Главное — это совместное желание всех работников действовать единодушно и поддержка руководства.

Реальный опыт компаний, представленных в проекте «Равно ценны в бизнесе», наглядно демонстрирует практические решения по воплощению политик, дружественных к семьям, во время войны.

Пусть этот положительный опыт вдохновит руководство тех компаний, которые хотят оптимизировать свои подходы к ведению бизнеса на основе культуры равных возможностей!