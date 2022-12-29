Равно ли ценны женщины и мужчины, когда речь идет о бизнесе? Рассмотрим, изменились ли подходы к этому вопросу во время войны в Украине - фото
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Равно ли ценны женщины и мужчины, когда речь идет о бизнесе? Рассмотрим, изменились ли подходы к этому вопросу во время войны в Украине

29 декабря, 15:00

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе с гендерными стереотипами и гендерно обусловленным насилием» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и офисом вице-премер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики у работодателей сейчас и как они поддерживают семьи в это сложное для всех время.

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Справедливый и безопасный мир для всех — именно такова конечная цель работы человечества над Целями устойчивого развития ООН. Так как же это реализуется на практике в нашей стране, если речь идет о бизнес-отношениях в сверхсложных условиях войны?

Анализ 2022 года, представленный в Глобальном гендерном отчете, показывает, что человечеству понадобится еще ориентировочно 132 года, чтобы избавиться от существующего гендерного неравенства. Да, необходимо пройти в этом направлении реально большой путь, но главным является то, что человечество шаг за шагом движется по направлению к гендерному равенству, противодействию домашнему насилию и корпоративной политике, дружественной к семьям.

Компании в Украине тоже активно присоединились к этому движению. Например, было создано несколько важных инициатив в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и Офисом вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины. В частности, среди таких инициатив Рейтинг компаний, дружественных к семьям, и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили компании-участницы Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие практики у работодателей сейчас и как поддерживают семьи в это сложное для всех время.

Проект «Равно ценные в бизнесе» посвящен вопросам гендерного равенства, внедрению политик, дружественных к семьям и противодействию домашнему насилию. Его целью является освещение того, как работодатели внедряют эти аспекты в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса сейчас, во время войны.

Мировые практики

В Европейском Союзе была разработана Стратегия гендерного равенства Совета Европы на 2018−2023 годы. И, как показывает практика, политика гендерного равенства весомо влияет на рентабельность компаний, претворяющих ее в жизнь.

Благодаря этому во многих зарубежных компаниях задекларирована поддержка равенства и семьи. Они используют потенциал всех сотрудников и сотрудниц, а не только той или иной части. Хорошо развитая система частичной занятости мам и пап, а также стимулирование мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, дают женщине возможность раньше вернуться из декрета.

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А, например, менторские программы, направленные на повышение квалификации, поддерживают дальнейшее продвижение женщин на более топовые места в бизнес-компаниях.

Например, во Франции с 2011 года действует квота, согласно которой в советах директоров котирующихся на биржах компаний с численностью сотрудников более 500 или с ежегодным оборотом свыше €50 млн, должно быть не менее 30−40% женщин. Аналогичные квоты есть и в Германии, Великобритании, Италии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Дании и других странах.

Половые команды принимают оптимальные решения и являются более устойчивыми и сплоченными.

depositphotos

Фото: depositphotos

Украинский подход

Сплоченность украинского общества в условиях войны просто поражает. Люди каждый день проявляют умение действовать слаженно, помогать и поддерживать друг друга. Для большинства украинцев главными являются такие ценности, как безопасность, сила, порядок, нормативность и равенство.

Все эти ценности реализуются в рамках так называемых корпоративных политик, дружественных к семьям.

Многие компании пытаются оказать всестороннюю поддержку и помощь сотрудникам и сотрудницам в пределах своих возможностей как материальную, так и моральную. Это одна из причин того, что динамика движения к гендерному равенству в нашей стране набирает обороты, несмотря ни на что.

Наиболее распространенными практиками бизнеса во время войны являются помощь и финансовая поддержка во время релокации; медицинское страхование; психологическая помощь квалифицированного специалиста для формирования стрессоустойчивости; гибкий график работы и возможность работы удаленно; горячие линии для решения индивидуальных проблем; тренинги по информированию о признаках домашнего насилия и принципах гендерного равенства.

15 апреля 2021 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком», вступивший в законную силу.

Кодекс законов о труде был дополнен новым видом отпуска — отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемым за счет работодателя. Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и дополнительный социальный отпуск семьям с детьми может предоставляться как матери, так и отцу. Это был очередной прогрессивный шаг нашей страны по пути к гендерному равенству.

А 12 августа этого года Кабинет Министров Украины одобрил Государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года. Также правительство утвердило операционный план ее реализации на 2022−2024 годы. И все это происходит в тяжелейших условиях военных действий в нашей стране.

depositphotos

Фото: depositphotos

Ключевые цели, поставленные в этом документе:

 — эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

 — противодействие всем формам насилия, включая насилие, связанное с конфликтом;

 — обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных областях экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией российской федерации в Украине и другие.

Марина Бардина, народная депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и парламентского сотрудничества подчеркнула следующее: «По факту государство не очень вмешивается непосредственно в процесс, как бизнесу это налаживать. Это больше мировые тенденции, и мы как депутаты излагаем это в законопроектах. Но мы не указываем бизнесу, что вы должны взять такое количество женщин, вы должны организовать такой рабочий график, а не другой. Это больше ответственность на уровне бизнеса. А государство там задает некоторые тенденции. Вот мы, например, два года назад запретили сексизм в публичной рекламе. Как это отразится на работодателях? Это повлияет только на компании и маркетинговую часть, когда на бигбордах не будут вешать обнаженные тела женщин, рекламируя магазин мяса, например. Сейчас зарегистрирован законопроект по квотам в наблюдательных советах ( компаний). Если посмотреть, например, на итальянцев, на шведов, у них есть эти квоты, и так они шли по пути к равенству. У нас пока дискуссии. Потому что есть вопросы, которые легче проадвокировать в парламенте, есть более сложные вопросы. Но опять-таки это вопросы, которые рано или поздно снова станут реальностью, ведь мы движемся к европейским стандартам во взаимоотношениях между людьми».

Актуальность культуры равных возможностей для бизнеса

Михаил Корюкалов,

эксперт по гендерному равенству

Культура равных возможностей — базовая составляющая рецепта успеха бизнеса, предполагающая формирование доверия и социальной ответственности команды. Эти факторы следует учитывать, чтобы создавать современные успешные компании, которые смогут завоевать свое место на бизнес-карте мира. Именно по этой теме мы и пообщались с экспертом по гендерному равенству, Михаилом Корюкаловым.

«Первое, что компания может сделать, — отметил он, — осознать, что гендерное равенство выгодно для ведения бизнеса, а также определить, почему именно это выгодно. Из многолетнего опыта могу отметить, что подавляющему большинству компаний это на самом деле экономически выгодно, если говорить о долгосрочных или среднесрочных перспективах.

Речь идет о мотивации работников — сотрудников и сотрудниц. Когда они устраиваются на работу или думают, не поменять ли им работу, то учитывают не только размер зарплаты, но и такие факторы, как комфортность взаимоотношений в коллективе и возможности карьерного роста. И те люди, которые учитывают не только зарплату, часто оказываются более мотивированными, талантливыми и квалифицированными. То есть они, условно говоря, более ценные кадры.

Чтобы привлечь именно таких, компания должна проводить правильную кадровую и маркетинговую политику, которая демонстрировала бы дружеское отношение ко всем работникам коллектива, а также к тем, кто пользуется продуктами или услугами.

Корпоративная социальная ответственность и поддержание равных прав — это важный элемент коммуникации с внутренней аудиторией работников. По данным американского исследования, такой подход имеет свои преимущества:

— положительное влияние на обращение компаний ( +0,6% в год в течение 5 лет);

— положительное влияние на прибыльность компаний ( +0,4% в год в течение 5 лет);

— привлечение наиболее талантливых кадров;

— снижение текучести кадров ( меньше потерь от инвестиций в персонал).

" Если в компании работает много людей с маленькими детьми, — рассказывает Михаил Корюкалов, — стандартное время окончания рабочего дня им может быть неудобно для того, чтобы вовремя забрать детей из детсадов или из школ. В обществе до сих пор считается, что уход за детьми — это больше женская работа. Поэтому именно эта ситуация скорее влияет на работающих женщин. Руководство компаний должно учитывать такие потребности своих работниц ( и работников), но не во всех компаниях к этому готовы.

С начала войны режим работы детских садов и школ изменился, и в этом смысле важно пойти навстречу работникам, имеющим детей, чтобы они могли работать в более гибком режиме или удаленно.

К примеру, если руководство знает, что в них работает много мам и пап, которым крайне необходимо не только выполнять свои рабочие обязанности, но и ухаживать за своими детьми, то нужно поддержать их способность работать. И общение руководства с коллективом — оптимальный инструмент для определения удобного формата работы. Пока все жизненные потребности обострились, многие в Украине потеряли работу. А работающим людям необходимо создать такие условия, чтобы производительность их труда не снижалась. Работодателям реально необходимо обращать на это внимание и иди навстречу своим работникам и работницам".

Как показывают исследования, гендерный баланс среди руководства тоже приводит к лучшим финансовым успехам. Статистика свидетельствует о том, что гендерно более сбалансированное руководство приводит к лучшим финансовым результатам компании, в частности, доходу и капитализации. А работники, разрабатывающие продукты или кампании, направленные на потребителей, должны понимать этих потребителей. То есть, женщины-руководители лучше понимают женские потребности, а мужчины-руководители — мужские. Сбалансированное управление = сбалансированные подходы к ведению бизнеса.

Действенный способ оптимизации бизнес-процессов

Фокус внимания на гендерном равенстве в компании помогает оптимизировать большое количество рабочих процессов, происходящих внутри коллектива.

— постепенно растет доходность или продажи;

рабочая среда становится более комфортной;

— укрепляется уверенность в возможности карьерного роста;

растет привлекательность самой компании как работодателя;

— укрепляется репутация на рынке и среди клиентов.

Именно таким образом бизнес оказывает положительное влияние на ту среду, в которой живут и работают люди.

" Гендерная политика и средства продвижения гендерного равенства, — отмечает Михаил Корюкалов, — это не дополнительные расходы, как могло бы показаться, а действенный способ оптимизировать как расходы, так и доходы. И ради долгосрочных выгод есть смысл потратить на это некоторое время и деньги.

Скажем, в Украине такая проблема, что мужчины меньше задействованы в воспитании детей, чем женщины. Если компания большая, и в ней работает много мужчин, имеющих маленьких детей, такая компания может продвигать идею отцовства среди мужчин. То есть призвать своих работников проводить больше времени со своими детьми и создавать для этого удобные условия. По данным исследований, в средне- и долгосрочной перспективе выгоды из этого получают все: и сами мужчины, и дети, и все общество. Сейчас это успешно реализуется в отдельных IT-компаниях.

Например, международные исследования показали, что дети отцов, положительно вовлеченных в их жизнь, имеют более высокие академические достижения, лучшие социальные навыки, высшую самооценку, меньше поведенческих проблем и зависимостей, повышенную устойчивость к стрессу. Папы, в свою очередь, имеют лучшее физическое и ментальное здоровье, больше удовлетворены своей жизнью и имеют лучшие отношения с женой ( партнершей)".

depositphotos

Фото: depositphotos

Гендерный аудит

Руководители и руководители компаний действительно должны обращать больше внимания на насущные потребности их коллектива. Конкретными шагами могут быть:

— разработка политик, дружественных к работникам с семьями;

— большее привлечение женщин к принятию решений;

— равная оплата за труд равной стоимости;

— коммуникации и реклама без сексизма и дискриминации;

— создание механизма для предотвращения и противодействия дискриминации и притязаниям.

" Государство рекомендует проводить так называемый гендерный аудит, чтобы определить, какие у компании есть перекосы и дисбалансы, — говорит Михаил Корюкалов. -

Результаты гендерного аудита действительно позволяют оптимизировать большое количество рабочих процессов, происходящих внутри коллектива.

Например, именно благодаря участию женщин в руководстве, то есть участии в процессе принятия решений, постепенно растут доходы и компания получает возможность выйти на новые рынки. Ведь гендерно сбалансированное руководство такой компании разрабатывает и выбирает лучшие стратегии выхода на рынок и продвижение товаров, создает или улучшает новые услуги, что и положительно отражается на прибыли".

Если руководство той или иной компании хочет учесть, насколько коллектив работников гендерно чувствителен, есть возможность пройти экспресс-тест на странице Корпоративного Альянса, созданного по инициативе UNFPA .

depositphotos
Фото: depositphotos

Противодействие домашнему насилию

Домашнее насилие является серьезным нарушением прав человека, укоренившимся в неравенстве между мужчинами и женщинами и гендерной дискриминации. Это действия физического, сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые между родственниками или супругами или между другими людьми, совместно проживающими, но не состоящими в родстве или браке.

" Если компания признает, что насилие — важная социальная проблема, и желает помочь обществу ее решить, то она может предоставлять свои коммуникационные площадки для продвижения материалов на эту тему, — рассказывает Михаил Корюкалов. — А на уровне самой организации это может быть разработка пакета помощи сотрудникам и сотрудницам, которые пострадали от домашнего насилия. Также это может быть размещение плакатов с информацией о помощи пострадавшим или обидчикам.

Лучше всего такая информация срабатывает, если плакат размещен не в публичном месте, а, скажем, в туалете. Тогда человеку будет удобно записать необходимую информацию — номер телефона или адрес учреждения, предоставляющего такие услуги.

Если компания велика, то в ней, возможно, работает психолог или психологиня, которые смогут оказать первую психологическую помощь пострадавшим или посоветовать, куда обратиться.

Также руководству и коллективу компании следует заранее продумать, как следует вести себя сотрудникам, увидевшим признаки домашнего насилия у коллеги или коллеги: как лучше среагировать максимально тактично, чтобы у человека не было дополнительной травматизации от постороннего вмешательства".

Таким образом можно оказать действенную коллективную помощь пострадавшему от домашнего насилия человеку. Главное — это совместное желание всех работников действовать единодушно и поддержка руководства.

Реальный опыт компаний, представленных в проекте «Равно ценны в бизнесе», наглядно демонстрирует практические решения по воплощению политик, дружественных к семьям, во время войны.

Пусть этот положительный опыт вдохновит руководство тех компаний, которые хотят оптимизировать свои подходы к ведению бизнеса на основе культуры равных возможностей!

Теги Бизнес Помощь Права человека Гендерное равенство UNFPA

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