«Хватит до победы Украины». Где родственники Рината Ахметова и Борис Колесников производят Артемовское шампанское после атак на Бахмут 29 сентября, 08:39 Эксклюзив НВ Бутылочка игристого вина Артемовское, произведенного в Одесской области (Фото:Андрей Самофалов / НВ)

Один из самых известных в Украине производителей игристых вин — Артвайнери — совершил частичную релокацию. Где теперь разливают вина по технологии Артемовского?

В начале августа 2022 года боевые действия развернулись в восточных окрестностях города Бахмут в Донецкой области. Именно там расположены основные производственные мощности ЧАО Артвайнери — одного из ведущих украинских производителей игристых вин. На полках магазинов начал уменьшаться ассортимент продукции. Однако уже в сентябре ситуация поменялась.

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НВ Бизнес выяснил, что происходит на предприятии и где сейчас производит игристые вина компания, акционерами которой являются родственники самого богатого украинца Рината Ахметова, Борис Колесников и экс-нардеп Сергей Кий.