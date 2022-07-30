От Грузии до Латвии. В каких портах оказались американские машины, которые до войны купили украинцы

30 июля, 08:37
Эксклюзив НВ
Разгрузка американских автомобилей в порту Одессы до войны (Фото:aktmotors.com)

Разгрузка американских автомобилей в порту Одессы до войны (Фото:aktmotors.com)

Автор: Артем Ильин

Американские автомобили, приобретенные гражданами Украины на страховых аукционах, из-за военной агрессии России до сих пор не попали в нашу страну. Почему это произошло и где их искать.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину украинцы купили несколько десятков тысяч автомобилей в Северной Америке, которые должны были попасть в черноморские порты Украины. «Контейнеры с автомобилями из США обычно разгружали на украинских терминалах КТО, Бруклин Киев и Евротерминал (все — Одесса), ТИС (Южный) и Рыбный порт (Черноморск)», — говорится в статье «Тысячи американцев и 800 корейцев. Что произошло с автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны», опубликованной на НВ Бизнес.

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Все эти порты с началом войны приостановили деятельность по приему импортных грузов. Поэтому «американцы» уехали в другие страны. «Основные порты, куда теперь приезжают контейнеры с машинами — это Бременхафен (Германия) и Клайпеда (Литва). Но также контейнеры пришли в Поти (Грузия), Констанцу (Румыния)», — рассказывает Виктор Берестенко, президент Ассоциации международных экспедиторов Украины.

В компании W8 Shipping добавляют, что сначала контейнеры перенаправлялись и выгружались в разных портах, как в транзитных, так и конечных — в Гдыне, Батуми, Поти, Констанце. «Основной поток впоследствии взяла на себя Европа. Это порты Клайпеды и Гдыни. Некоторые судоходные линии долгое время принимали решение куда перенаправить контейнеры. Имеются случаи длительного простоя контейнеров в транзитных портах. Сейчас ожидаем большой поток контейнеров в Гдыню, которые долго простояли в Турции», — так в W8 Shipping объяснили задержку доставки части автомобилей.

Другие участники рынка подержанных автомобилей также упоминают греческий порт Пирей.

Поэтому логистика автомобилей из США и Канады в Украину подорожала и стала дольше.

Все собеседники НВ Бизнес говорят, что инфраструктура иностранных портов и их работники не были готовы к обработке такого количества грузов для Украины.

«Они были парализованы и не смогли оперативно обрабатывать весь грузопоток, поэтому клиенты столкнулись с дополнительными платежами. Например, демередж (дополнительная плата за использование контейнеров — НВ Бизнес) контейнеров», — говорит Берестенко.

Также появились дополнительные расходы по перенаправлению контейнеров, которые были уже в пути, из Украины в другие страны Европы, затраты на работы в портах и по доставке машин автовозами из Европы в Украину. Существенная часть грузов до сих пор находится за границей.

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Теги:   США Автомобиль Импорт Машины Логистика Морской порт Война России против Украины

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