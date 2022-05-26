«Не успеваем выставлять на прилавки». В сети Ашан рассказали о ситуации с продажами и поставками соли 26 мая, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Гипермаркет Ашан (иллюстративное фото) (Фото:rau.ua)

Ритейлер Ашан Украина еще в марте начал импортировать соль из Польши, Румынии и Венгрии для покрытия возможного дефицита поставок с ГП Артемсоль, находящегося в зоне боевых действий с российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Торговая сеть уже в апреле наладила импорт соли, сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Видео дня

«На полках Ашана присутствует соль европейского производства, которая стоит 25−30 грн. Мы планируем продавать соль категорий: экстра, йодированную и нашли даже каменную. Главная причина дефицита соли — чрезмерный спрос. Работники гипермаркетов Ашан буквально не успевают ее выставлять, а за день иногда продается запас двух-трех недель», — заявили в компании.

По ее данным, импорт соли из Европы налажен, только в течение недели ритейлер получит 150 т соли, в том числе 50 т уже в ближайшие дни.

«Компания готова покрывать товары критического потребления, привлекая Ашан Польша, Ашан Венгрия и Ашан Румыния. Как только украинские предприятия возобновят работу, Ашан будет снова отдавать приоритет местным производителям», — подытожили в компании.

Как сообщалось, ГП Артемсоль остановило работу на неопределенный срок из-за обстрелов российскими оккупантами.

Также сообщалось, что сеть супермаркетов Сильпо договорилась о поставках 200 т соли в Украину в мае-июне.

Auchan Retail — международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году. ООО Ашан Украина Гипермаркет работает в Украине с 2008 года. До российского вторжения сеть Ашан насчитывала более 30 магазинов разных форматов в девяти городах Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.