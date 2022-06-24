Или Болгария, или Италия. Ахметов выбирает, где построить новый меткомбинат 24 июня, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов, мажоритарный владелец группы Метинвест (Фото:@metinvest.media)

Группа компаний Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского рассматривает возможность строительства нового металлургического завода в Европе.

Об этом во время ивента Let`s Talk , который проводила Европейская Бизнес Ассоциация, заявил Юрий Рыженков, гендиректор группы Метинвест.

Читайте также: Артем Ильин Как решение Ахметова и Новинского повлияет на украинскую металлургию

Отвечая на вопрос о планах по иностранным инвестициям Метинвеста, Рыженков отметил, что группа за пределами Украины и так владеет двумя метзаводами в Италии, метзаводом в Болгарии, метзаводом в Соединенном Королевстве и шахтами в США.

Видео дня

«У нас есть большая трейдинговая компания, которая по всему миру продает нашу продукцию. Мы по всему миру инвестировали. У нас в повестке дня стояли инвестиции в крупный завод в Италии, новый завод, который мы планировали построить в ближайшие 3−4 года. Здесь проблема в том, что он базировался бы на слябах от Азовстали, которые должны поступать в Италию, и мы там должны были перерабатывать их в конечную продукцию», — отметил Рыженков.

«Одна из предпосылок (для развития металлургического бизнеса — ред.), которая у нас есть, — это криворожская руда. На ней можно строить в других странах производство. К примеру мы сейчас рассматриваем (возможность, — ред.) построить новый завод в той же Болгарии или Италии», — сказал гендиректор группы Метинвест.

При этом он отметил, что для этого «надо быть уверенным, что мы сможем ту же руду из Кривого Рога поставлять в те страны. Сейчас это возможно, но не гарантировано».

«Мы рассматриваем разные сценарии, пересматриваем разные стратегии. Эта технологическая стратегия предусматривает как инвестиции в Украину, так и инвестиции в других странах», — добавил Рыженков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.