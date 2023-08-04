ГБР сообщило о подозрении подсанкционному российскому олигарху Гинеру 4 августа, 12:14 В октябре 2022 года Украина ввела санкции против Гинера (Фото:Сайт ЦСКА)

Госбюро расследований и СБУ сообщили о подозрении российскому олигарху Евгению Гинеру, приближенному к российскому диктатору Владимиру Путину. Президент ФК ЦСКА построил в оккупированном Крыму две теплоэлектростанции и поставлял армии РФ боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в 2019 году подозреваемый через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма.



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Эти электростанции были присоединены к электрическим сетям РФ. Таким образом подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины, способствовал зависимости Крыма от РФ в энергетическом секторе.

Также установлено, что в 2022 году Гинер, как владелец управляющей компании КБАЛ им. Л.Н. Кошкина, предоставил поставлять патроны для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны, вооруженных сил и других военных формирований РФ.

Он обеспечил поставки значительного количества патронов российским войскам за весь период времени вооруженной агрессии против Украины.

Гинеру заочно сообщено о подозрении в пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Гинер через связанных лиц на территории Украины является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами Кировоградоблэнерго, Ривнеоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и Севастопольэнерго, а также отелями, металлургическими заводами и торговыми центрами.

В настоящее время Высшим антикоррупционным судом рассматривается иск Минюста, поданный на основе материалов ГБР, о взыскании этих активов в доход государства.

Ранее судом по ходатайствам ГБР принято решение об аресте семи отелей и двух торговых центров, которыми фактически владеют граждане государства-агрессора.

В феврале судом был взыскан в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения Гинера.