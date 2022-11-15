Ничего святого. Одесские чиновники наживались на зерновом коридоре, их разоблачило ГБР 15 ноября, 10:59 ГБР разоблачило схему, по которой чиновники наживались на зерновом коридоре (Фото:ГБР / Facebook)

Сотрудники Госбюро расследований разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

«Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому зерновому коридору», — сообщает официальный Telegram-канал ГБР.

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«Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников», — раскрыли суть схемы правоохранители.

По информации ГБР, для сокрытия своих противоправных действий чиновники определили отдельные коммерческие предприятия, которые под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды.

В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

«Планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам, причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что Украина хочет включить в зерновое соглашение больше портов и товаров, и надеется, что будет принято решение о продлении соглашения как минимум на год.