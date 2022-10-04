Имущество Газпрома и Фирташа. ГБР сформировало список компаний, претендующих на применение санкций 4 октября, 11:06 Дмитрий Фирташ, бенефициар Group DF (Фото:dmitryfirtash.com)

Сотрудники Государственного бюро расследований передали Кабинету министров список компаний для вынесения на рассмотрение СНБО решения о принудительном изъятии имущества и применении санкций в отношении компаний и лиц.

Как сообщили в ГБР, правоохранители исследовали более 200 компаний в разных отраслях экономики и сформировали списки компаний, принадлежащих российским структурам или гражданам.

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Среди них:

— ООО Газпром Экспорт («дочка» российского Газпрома);

— ООО Междуреченский горно-обогатительный комбинат (входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа);

— ООО Морской специализированный порт Ника-Тера (входит в Group DF);

— ПАО Пентопак;

— ЧАО Винницабытхим (контролируется российским АО Невская Косметика);

— ООО Татнефть-АЗС-Украина (основатель — российская Татнефть);

— ООО Полтава-Капитал;

— ООО Харьков-Капитал и другие юридические и физические лица.

В ГБР также напомнили, что благодаря действиям работников Бюро в Украине уже наложен арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской Татнефти. Транспортные средства и объекты недвижимого имущества этих компаний арестованы и переданы в управление в Нацагентство по розыску и менеджменту (АРМА).