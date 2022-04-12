Газпром не обжаловал решение суда, который обязал его вернуть польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ

12 апреля, 04:01
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Газпром (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Газпром (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российский монополист Газпром не обжаловал решение суда по спору с польской компанией PGNIG и оно стало окончательным.

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Об этом сообщается на сайте PGNiG.

«Решение Арбитражного суда относительно цен на газ в Ямальском контракте, благоприятное для PGNiG, является окончательным. Правовой путь для оспаривания этого решения со стороны Газпрома исчерпан», — говорится в сообщении.

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Газпром не подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Стокгольма об отказе в удовлетворении его апелляционной жалобы, поэтому решение от 30 марта 2020 года вступило в силу.

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Согласно решению Стокгольмского арбитража, PGNiG будет платить российской компании за природный газ по новой формуле. Цена будет напрямую зависеть от стоимости газа на западноевропейском рынке. Решение Трибунала применяется с 1 ноября 2014 года, то есть со дня, когда PGNiG обратилась к Газпрому с просьбой пересмотреть цену в контракте. Это означает, что российская компания обязана вернуть PGNiG приблизительно $1,5 млрд. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Газ Газпром Стокгольмский арбитраж PGNiG

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