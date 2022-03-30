Злоупотреблял и завышал. В немецких офисах Газпрома прошли обыски — Bloomberg
В немецких офисах Газпрома прошли обыски, инициированные властями ЕС (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)
Официальные представители Евросоюза провели обыски в немецких офисах Газпрома, в частности, в компаниях Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, обыски проводились в рамках расследования роли Газпрома в завышении цен в Европе до рекордных значений.
На долю Gazprom Germania и Wingas приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.
По словам источников агентства, обыски прошли параллельно с активизацией ЕС расследования влияния Газпрома на европейский газовый рынок и его роли в усугублении энергетического кризиса в отопительном сезоне 2021/2022.
Ранее глава Международного энергетического агентства обвинил РФ в создании энергетического кризиса, который привел к закрытию ряда европейских предприятий в различных сферах экономики.
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Комиссар по энергетике Кадри Симсон в марте заявила Европарламенту, что исполнительный орган ЕС находится на этапе установления фактов в ходе расследования возможного антиконкурентного поведения Газпрома и злоупотреблении монопольным положением. Расследование началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В Еврокомиссии, Gazprom Germania и Wingas отказались от комментариев.
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