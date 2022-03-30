Злоупотреблял и завышал. В немецких офисах Газпрома прошли обыски — Bloomberg 30 марта, 23:24 Цей матеріал також доступний українською В немецких офисах Газпрома прошли обыски, инициированные властями ЕС (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Официальные представители Евросоюза провели обыски в немецких офисах Газпрома, в частности, в компаниях Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, обыски проводились в рамках расследования роли Газпрома в завышении цен в Европе до рекордных значений.

На долю Gazprom Germania и Wingas приходится около 20% поставок газа на немецкий рынок.

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По словам источников агентства, обыски прошли параллельно с активизацией ЕС расследования влияния Газпрома на европейский газовый рынок и его роли в усугублении энергетического кризиса в отопительном сезоне 2021/2022.

Ранее глава Международного энергетического агентства обвинил РФ в создании энергетического кризиса, который привел к закрытию ряда европейских предприятий в различных сферах экономики.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон в марте заявила Европарламенту, что исполнительный орган ЕС находится на этапе установления фактов в ходе расследования возможного антиконкурентного поведения Газпрома и злоупотреблении монопольным положением. Расследование началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Еврокомиссии, Gazprom Germania и Wingas отказались от комментариев.

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