Вой на болотах. Газпром угрожает разорвать все отношения с Нафтогазом, потому что боится проиграть в международном суде 6 июля, 16:52 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Газпром угрожает ввести санкции против Нафтогаза Украины и разорвать любое сотрудничество из-за инициированных украинской компанией арбитражных разбирательств против российского монополиста.

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер, сообщает Интерфакс. Он отметил, что Нафтогаз уже подал многомиллиардный иск к России в суды США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий Нафтогаза, исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны», — сказал он.

Видео дня

Миллер также заявил, что сам Нафтогаз «под надуманными предлогами» является нарушителем контрактных обязательств перед Газпромом.

Так, Нафтогаз отказывается принимать российский газ в точке входа Сохрановка, но при этом требует оплату за его транзит, заявил Миллер.

«Газпром неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях Газпром считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки Нафтогаза продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации», — сказал Миллер.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Нафтогаз Украины подал прошение об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд.

Нафтогаз требует от российской газовой компании полностью рассчитаться за транзит газа по контракту, который включает условие «качай или плати».

В начале мая 2022 года Нафтогаз снял с себя ответственность за поставки в Европу, поскольку часть ГТС захватил агрессор.