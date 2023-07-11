Месть Кремля. Газпром хочет отобрать весь российский бизнес Deutsche Bank — Reuters 11 июля, 17:56 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Компания РусХимАльянс, наполовину принадлежащая Газпрому, пытается отсудить весь российский бизнес Deutsche Bank.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные в суд Санкт-Петербурга.

Документы Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показали, что РусХимАльянс подал иски на общую сумму 31 млрд рублей ($339 млн) к Deutsche Bank и другому немецкому кредитору Commerzbank.

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Согласно документам, РусХимАльянс, в котором Газпрому принадлежит 50%, требует более 22 млрд рублей от Deutsche Bank и более 8 млрд рублей от Commerzbank.

РусХимАльянс добивается обращения взыскания на 100% дочерней компании Deutsche Bank в России, ООО Дойче Банк, а также на Технологический центр Deutsche Bank.

Суд потребовал от РусХимАльянс представить дополнительные документы до 4 августа 2023 года.

Еще 50% РусХимАльянса владеет компания РусГазДобыча, созданная приближенным к Владимиру Путину российским олигархом Аркадием Ротенбергом. Она является партнером Газпрома по созданию в Усть-Луге (Ленинградская область) проекта по переработке этансодержащего газа.

Deutsche Bank работает в России с 1998 года и входит в топ-60 по размеру активов в стране, следует из данных ЦБ РФ. В 2022 году он показал рекордную прибыль (5,8 млрд руб) как минимум с 1999 года.

В марте 2022 года Deutsche Bank объявил о том, что свернет бизнес в России. В апреле 2023 года стало известно, что Deutsche Bank закрывает оставшиеся центры IT-технологий в Москве и Петербурге.