Не снижает оборотов. Газпром с начала войны держит прокачку через Украину на максимальном уровне 28 марта, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Газпром (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Транзит российского газа через ГТС Украины сохраняется на максимальном уровне долгосрочного контракта: 40 млрд кубометров в год, или 109 млн кубометров в сутки.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 28 марта», — цитирует Интерфакс-Украина официального представителя компании Сергея Куприянова.



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Практически с начала российского вторжения в Украину Газпром прокачивает через территорию Украины максимально предусмотренные контрактом объемы газа. Небольшое снижение прокачки (до 95 млн кубометров в сутки) наблюдалось лишь 16−17 марта.

Газопровод Ямал-Европа с 15 марта перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает прокачивать газ из Германии в Польшу.

Ранее сообщалось, что в первой половине марта экспорт российского газа в Европу достиг максимального уровня за последние семь месяцев.

Цена газа в Европе на хабе TTF с поставкой на день вперед 28 марта колеблется от $1060 до $1230 за тысячу кубов.

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