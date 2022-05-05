Смешная месть Путина. Газпром предупредил Европу, что на Северный поток-2 она может не рассчитывать 5 мая, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Российский газопровод Северный поток-2, который так толком и не заработал, был остановлен из-за вторжения России в Украину (Фото:Максим Шеметов / Reuters)

Европейские потребители более не могут рассчитывать на мощности газопровода Северный поток-2 в полном объеме. До 2028 года так точно.

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Об этом говорится в сообщении Газпрома, которое приводит Интерфакс.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод Северный поток-2 не используется и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона (РФ, — ред.), Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта Северный поток-2 для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — сказано в сообщении Газпрома.

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«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода Северный поток-2, в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода Северный поток-2 возможно будет не ранее 2028 года», — добавили в Газпроме.

Морской газопровод Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.

Как сообщалось, власти Германии остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

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