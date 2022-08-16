Потерял даже на российском рынке. Газпром с начала года обвалил и добычу, и экспорт 16 августа, 16:21 Газпром умудрился снизить продажи даже на внутреннем российском рынке (Фото:File photo / Reuters)

С 1 января по 15 августа 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 274,8 млрд кубометров газа, что на 13,2% (41,7 млрд кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщает российский монополист, спрос на его газ на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2,3% (на 3,6 млрд кубометров).

При этом, экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд кубометров — на 36,2% (на 44,6 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

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Также Газпром отметил рост экспорта в Китай по газопроводу Сила Сибири в рамках двустороннего долгосрочного контракта.

«Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», — сообщил Газпром, но конкретных цифр не привел.

Ранее сообщалось, что лишь по итогам июля сборы сырьевой ренты в бюджет РФ просели на 22% в годовом выражении.

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