Проиграл ценовую конкуренцию. Газпром существенно снизил прокачку газа через Украину 15 апреля, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Газпром в середине апреля начал снижать прокачку через ГТС Украины (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Заявки на поставку российского газа со стороны европейских потребителей снизились, соответственно упала и прокачка через территорию Украины.

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«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 71,6 млн кубометров на 15 апреля», — заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Заявка на четверг, 14 апреля, составляла, 81,1 млн кубометров, на среду — 66,3 млн кубометров, на вторник — 74,6 млн кубов.

Практически с начала российского вторжения в Украину и до начала апреля Газпром прокачивал через украинскую ГТС максимально предусмотренные контрактом объемы газа (до 95 млн кубов в сутки).

Агентство отмечает, что рост температуры воздуха и сокращение объема потребления газа позволяет импортерам вернуться к гибкой оптимизации объемов потребления в зависимости от стоимости.

Если импортный газ поставляется по биржевому индексу «на месяц вперед» (у Газпрома около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тысячу кубометров. Контракт «на день вперед» на спотовом рынке сейчас стоит $1001 за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам. Этим, в частности, объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по газопроводу Ямал-Европа.

Ранее сообщалось, что Украина предложила ввести в отношении российского газа «иранскую модель санкций».

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