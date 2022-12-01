Газпром отчитался о провалах. Добыча и экспорт газа в РФ с начала года сокращаются ускоренными темпами 1 декабря, 16:50 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Газпром в январе-ноябре 2022 года добыл 376,9 млрд кубометров газа. Это на 19,4% или на 90,8 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на предварительные данные компании за 11 месяцев 2022 года.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд кубометров — это на 44,5% (или на 76,3 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.

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Упал спрос и на внутреннем рынке — на 5,7% или на 12,8 млрд кубометров.

Из положительных тенденций в Газпроме назвали лишь рост экспорта в Китай по газопроводу Сила Сибири: «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств». При этом конкретные цифры российский монополист не раскрывает.

Как сообщалось, по итогам 10 месяцев 2022 года падение добычи Газпромом составило 18,6%, сокращение экспорта составило 42,6%.