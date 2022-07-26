Может привести к аварии. Газпром без предупреждения резко увеличил давление на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород 26 июля, 00:58 Газпром не предупредил Украину о своих действиях (Фото:Оператор ГТС України/Facebook)

В понедельник, 25 июля, диспетчеры Оператор ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

В ОГТСУ отметили, что российский Газпром не предупредил о своих действиях, что может привести к авариям на газопроводе и внештатным ситуациям.

Подчеркивается, что особенно опасным такой шаг выглядит на фоне того, что РФ снова снизила транзит через Северный поток до 33 млн куб. м в сутки.

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«Такие несогласованные действия Газпрома вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС», — заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократится до одной пятой от его мощности.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) Газпром останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции Портовая», — заявили в Газпроме.



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