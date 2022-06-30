Акции рухнули на 30%. Газпром отказался от выплаты рекордных дивидендов 30 июня, 16:28 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Акционеры Газпрома на заочном годовом собрании решили не выплачивать рекордные и для компании, и для всего российского рынка дивиденды в размере 1,24 трлн руб. ($22,9 млрд по официальному российскому курсу).

«Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами Газпрома в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов РФ, и подготовка к предстоящей зиме», — цитирует Интерфакс зампредседателя правления Газпрома Фамила Садыгова.

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Сразу после обнародования этого решения акции Газпрома обвалились более чем на 30%.

Уставный капитал ПАО Газпром состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. РФ контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО Роснефтегаз (10,97%) и Росгазификация (0,89%).

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