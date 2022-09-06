Северный поток лжи. Газпром начал пугать Европу пожарами и взрывами 6 сентября, 14:45 Газпром придумывает новые объяснения, почему Северный поток не будет работать (Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters)

Газпром опубликовал новые данные о якобы выявленных дефектах на единственной работавшей турбине Северного потока: они грозят пожарами и взрывами, угрожают безопасности всей компрессорной станции Портовая.

Об этом говорится в сообщении российского монополиста, которое приводит Интерфакс.

Так, Газпром сообщает, что 2 сентября Ростехнадзор РФ выдал компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, принятии соответствующих мер и приостановке эксплуатации газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА № 24) КС Портовая по причине обнаружения утечки масла с примесью герметизирующего состава по клеммным разъемам датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления.

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«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — заявили в Газпроме.

При проведении регламентных работ на ГПА № 24 в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы на объекте эксплуатации.

Газпром отмечает, что «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — порядка 288 градусов».

«Подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА № 14 (двигатель № 120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. Решением Ростехнадзора от 13 июля о временном запрете деятельности двигателя № 120, ГПА № 14 отстранен от эксплуатации и выведен в состояние «Вынужденный простой», — сказано в сообщении.

В соответствии с письмом компании Siemens, на которое ссылается Газпром, «устранение причин утечки масла возможно произвести только в условиях специализированного ремонтного предприятия».

КС Портовая относится к опасным производственным объектам, эксплуатация которых в соответствии с российским законодательством должна быть прекращена для исключения возможных взрывов и пожаров, настаивают в Газпроме.

На КС Портовая, откуда газ направляется в Северный поток, установлены двигатели компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens.

С декабря 2021 года двигатель Siemens (N073) проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на КС в мае. Двигатель задержался в Канаде из-за веденных против Газпрома санкций.

По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но, как настаивает российский монополист, это не соответствуют контракту Газпрома с Siemens. Разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у Газпрома нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в РФ, а в Германию.

Если он после ФРГ будет доставлен в РФ — это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Оказавшись в Европе, двигатель подпал под санкции ЕС — регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.

Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.

По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его, якобы, нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.

В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.

5 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки по Северному потоку не будут восстановлены, пока Запад не снимет санкции против РФ и Газпрома.

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