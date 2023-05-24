Теперь официально. Прибыль Газпрома за год войны обвалилась почти вдвое 24 мая, 09:11 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41%.

По итогам 2022 года российский монополист получил 1,226 трлн рублей ($15,3 млрд по актуальному курсу) чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей ($26,1 млрд) в 2021 году, сообщает Интерфакс.

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Тем не менее, заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов отметил: «Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года».

Выручка Газпрома за 2022 год выросла до 11,673 трлн рублей ($145,7 млрд) по сравнению с 10,2 трлн рублей ($127, 3 млрд) в 2021 году.

Также сообщается, что совет директоров Газпрома рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года в дополнение к уже выплаченным за первое полугодие.

Ранее сообщалось, что в РФ обвалилась добыча газа — в первую очередь из-за Газпрома.