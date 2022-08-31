Подсели на китайскую иглу. Газпром проектирует уже третий газопровод в КНР 31 августа, 19:46 Все надежды Газпрома теперь связаны с Китаем (Фото:File photo / Reuters)

Газпром начал проектирование еще одного газопровода, который соединит российский Дальний Восток и Китай.

Об этом заявил глава правления российского монополиста Алексей Миллер, сообщает Интерфакс.

«Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это „дальневосточный“ маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — сообщил Миллер.

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«И, конечно, проект Союз Восток, магистральный газопровод через Монголию, который станет продолжением магистрального газопровода Сила Сибири-2, — добавил он.

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Газопровод Союз Восток по территории Монголии мощностью 50 млрд кубометров в год находится на стадии проектирования. Газопровод Сила Сибири-2 еще не построен.

Газопровод Сила Сибири из Якутии в Китай работает с 2019 года, его мощность — 38 млрд кубометров в год.

Фото: Газпром

3 февраля 2022 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Газпром подписали контракт на поставку природного газа с российского Дальнего Востока. Соглашение на 10 млрд кубометров в год рассчитано на 25 лет.

Для поставок в Китай необходимо построить небольшой (около 25 км) отвод от уже готовой магистрали Сахалин — Хабаровск — Владивосток, которая проходит вдоль китайской границы. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установке подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.

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