Миллиардные убытки. Газпром не смог похвастать достижениями, отчитываясь о работе

Чистый убыток головной компании ПАО Газпром по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2025 года составил 10,77 млрд рублей ($130,7 млн).

Это в 45 раз меньше, чем годом ранее — 480,64 млрд руб. ($5,83 млрд) убытка за шесть месяцев 2024 года, сообщает Интерфакс.

Во втором квартале 2025 года компания получила 7,36 млрд руб. ($89,93 млрд) чистой прибыли. При этом общая выручка за полугодие выросла на 4% - до 3,05 трлн руб. ($37,02 млрд).

На 10% - до 1,94 трлн руб. ($23,48 млрд) — выросла выручка от продажи газа. Себестоимость реализации газа упала на 20%.

В середине 2024 года завершились закупки туркменского газа, в результате чего в газовом балансе российского концерна было освобождено место для газа собственной добычи, отметили в Газпроме. В результате выросла валовая прибыль от продаж газа — на 70%, до 983 млрд руб. ($11,93 млрд).

Отрицательное сальдо прочих расходов и доходов уменьшилось более чем в два раза — до 284 млрд руб. ($3,45 млрд) с 620 млрд руб. ($7,52 млрд) годом ранее.

Газпром рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Как сообщалось, в марте 2025 года Газпром заявил, что по итогам 2024 года компания получила чистый убыток в размере $12,89 млрд — по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Однако в апреле Газпром заявил, что по международным стандартам его чистая прибыль за 2024 год составила $14,6 млрд.

Кроме того, сообщалось, что правительство РФ не ждет поступления дивидендов от Газпрома в госбюджет 2025 года.