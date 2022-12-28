Путин проглотил наживку Эрдогана. Газпром начал работу над созданием газового хаба в Турции 28 декабря, 17:11 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Газпром начал «практическую реализацию» проекта газового хаба в Турции.

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании, сообщает Интерфакс.

«Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — заявил он.

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«Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа», — добавил Миллер.

Он также сказал, что морские газопроводы между РФ и Турцией — Турецкий поток и Голубой поток — работают без нареканий.

Ранее НВ Бизнес писал о том, почему идея Путина и Газпрома создать «новый газовый хаб» в Турции не имеет шансов на успех для РФ.

Основные аргументы:

У РФ отсутствуют современные суда-трубоукладчики чтобы увеличить мощность поставок в Турцию.

2. Европейский союз четко заявил о курсе на снижение зависимости от российского газа — и даже определился с потолком цен на него.

Газотранспортная система Южной Европы слабо связана с системой Северной Европы, где сосредоточено основное потребление российского газа.

Увеличить поставки газа в Европу через Турцию в первую очередь намерен Азербайджан, с которым у Анкары куда более близкие отношения, чем с Кремлем.

Создание «хаба» выгодно в первую очередь Турции — она получит практически монопольное право на перепродажу газа в Европу и сможет диктовать РФ свои условия его поставок и транзита (в частности, 25% скидки на цену газа для самой Турции и отсрочки оплаты по поставкам).