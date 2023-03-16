Обложили со всех сторон. Шесть крупнейших энергокомпаний Европы подали судебные иски против Газпрома — подробности 16 марта, 17:55 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

В 2022 году против Газпрома инициировали арбитражные разбирательства сразу шесть иностранных компаний: из Украины, Финляндии, Германии, Польши, Италии и Франции.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом стало известно из отчетности российского газового монополиста.

НАК Нафтогаз Украины направил просьбу об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты. Нафтогаз требует оплаты неоказанных им услуг по договору об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через территорию из Украины от 30 декабря 2019 года. 27 сентября Газпром направил письма с возражениями по компетенции арбитража рассматривать требования НАК ввиду коренного изменения обстоятельств. 15 февраля 2023 года в Газпром поступило уведомление от секретариата МТП о решении Международного арбитражного суда Международной торговой палаты разрешить рассмотрение дела по существу арбитражным трибуналом. На сегодня, как сообщает Газпром, у него нет информации о формировании состава арбитражного трибунала.

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Финская Gasum Oy 13 мая 2022 года направила в адрес ООО Газпром экспорт уведомление о начале арбитражного разбирательства по вопросу расторжения контракта на поставку природного газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в ее адрес счетов. Решение вынесено 14 ноября 2022 года. Требования Gasum и встречные требования Газпром экспорт удовлетворены частично. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал Gasum Oy выплатить Газпром экспорту задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты. Кроме того, трибунал признал издание указа Путина № 172 от 31 марта 2022 года o переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту и подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях. Арбитраж также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа.

RWE Supply & Trading GmbH из Германии 3 ноября 2022 года направила в адрес Международного арбитражного суда МТП уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств по рамочному контракту на поставку природного газа на базе Генерального соглашения о поставке и приемке природного газа с Европейской Ассоциацией торговцев электроэнергией, заключенному 30 января 2020 года, а также Рамочному соглашению о продаже природного газа, заключённому 27 февраля 2019 года. ООО Газпром экспорт 16 января 2023 года направило ответы на уведомления о начале арбитражных разбирательств.

Компания PGNiG (сейчас — PKN Orlen) из Польши 31 марта 2022 года направила в адрес Газпрома уведомление об инициировании арбитражного разбирательства специальным арбитражным трибуналом (ad hoc) по правилам ЮНСИТРАЛ против Газпрома и Газпром экспорта с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, осуществленной ответчиками на основании арбитражного решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов. Арбитражный трибунал сформирован. 16 ноября 2022 года состоялось организационное слушание с трибуналом. В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 года ответчики представили позицию. Компания Orlen должна направить отзыв до 24 апреля 2023 года.

Итальянская Eni 20 мая 2022 года направила в адрес Газпром экспорта уведомление о начале арбитражного разбирательства по вопросу неприменения указа Путина от 31 марта 2022 года № 172 о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа к отношениям сторон или предоставления в адрес компании Eni дополнительных контрактных гарантий в связи c применением к отношениям сторон положений указа. Слушания должны пройти 13−17 мая 2024 года. Газпром подал заявление на увеличение сроков разбирательства.

Французская Engie 26 января 2022 года направила в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства против Газпром экспорта по вопросу пересмотра цены по контрактам на поставку природного газа. Ответ компании Газпром экспорт на уведомление о начале арбитражного разбирательства, а также встречный иск были направлены в адрес арбитражного института 1 апреля 2022 года. Арбитражный трибунал сформирован. Слушания должны пройти 18−23 марта 2024 года.