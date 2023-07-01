Денег нет. Газпром отказался оплачивать войну против Украины 1 июля, 10:11 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Yuri Kochetkov / Reuters)

Совет директоров Газпрома рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года из-за убытков.

Акционеры Газпрома на прошедшем 30 июня заочном годовом собрании признали, что компания во втором полугодии получила убыток, поэтому дополнительная выплата нецелесообразна. Об этом сообщает Интерфакс.

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По итогам первого полугодия 2022 года Газпром уже выплатил 1,2 трлн рублей дивидендов.

Как сообщалось, чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41%.

По итогам 2022 года российский монополист получил 1,226 трлн рублей чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей в 2021 году.

Государство-агрессор контролирует более 50% акций Газпрома: напрямую — 38,37%, а также через госкомпании АО Роснефтегаз (10,97%) и Росгазификация (0,89%).