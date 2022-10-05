Санкции не работают, говорили они. Газпром раскрыл данные о падении добычи и продаж с начала года 5 октября, 10:41 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

За девять месяцев 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа. Это на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в 2021 году.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров — на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года, сообщил российский монополист.

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Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров).

В Газпроме также заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.

«За девять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд кубометров. В этом снижении 75% или 30 млрд кубометров — это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период — примерно на 5 млрд кубометров. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет почти 90%», — заявил российский монополист.

В Газпроме также отметили рост экспорта газа в Китай по газопроводу Сила Сибири в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC.

«Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. В сентябре зафиксированы два исторических максимума суточного объема экспорта за всё время поставок», — сказано в сообщении.

Как сообщали немецкие СМИ, власти Германии убеждены, что газопровод Северный поток-1 и одна из ниток Северного потока-2, поврежденные в результате аварии неустановленного происхождения, навсегда вышли из строя.

Также сообщалось, что Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора Турецкого потока, по которому российский газ транспортируется в Южную и Юго-Восточную Европу.