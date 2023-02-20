Сырьевая колония Китая. Газпром вот-вот начнет строительство новых магистральных газопроводов 20 февраля, 17:17 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:ПАО Газпром)

Газпром в ближайшее время начнет строительство новых крупных газопроводов.

Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает Интерфакс.

«Что касается диверсификации маршрутов — это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну корзину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы», — отметил он.

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«Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов. И мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — заявил Миллер.

В Газпроме отметили, что мировой спрос на природный газ растет. За последние 30 лет (с 1993 года) потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети (35%) прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Российский монополист ожидает, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а локомотивом роста будет Китай.

С 2019 года Газпром поставляет газ китайским потребителям по газопроводу Сила Сибири. Объем поставок по долгосрочному контракту после выхода на полную мощность составит 38 млрд кубометров в год.

В феврале 2022 года был подписан второй долгосрочный договор купли-продажи газа. По «дальневосточному» маршруту в Китай будет ежегодно поставляться 10 млрд кубометров газа. В настоящее время ведется проектирование инфраструктуры.

Также продолжаются переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд кубометров газа в год. Ведется проектирование газопровода.

Ранее сообщалось, что доходы РФ от экспорта газа в Европу в 2023 году могут упасть вдвое.

В 2022 году транзит российского газа через Украину составил всего 20,35 млрд кубометров, при том, что по условиям контракта было забронировано 40 млрд кубов.