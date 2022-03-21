Газпром оставили без технологий. Инжиниринговый гигант Linde останавливает проекты в РФ
Компания Linde должна была поставить технологии для крупнейших газовых компаний РФ — Газпрома и Новатэк (Фото:linde.com)
Одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Linde приостановила развитие новых проектов в РФ.
Linde также сворачивает попавшие под международные санкции проекты в стране-агрессоре, сообщает Интерфакс-Украина.
Linde должна была выступить поставщиком технологий для проектов Арктик СПГ 2 российской компании Новатэк и газоперерабатывающего комплекса Газпрома в Усть-Луге.
Linde — ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2020 году оборот компании составил $27 млрд.
Ранее сообщалось, что четыре крупнейшие нефтесервисные компании мира остановили инвестиции в РФ.
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