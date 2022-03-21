Газпром оставили без технологий. Инжиниринговый гигант Linde останавливает проекты в РФ 21 марта, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Компания Linde должна была поставить технологии для крупнейших газовых компаний РФ — Газпрома и Новатэк (Фото:linde.com)

Одна из крупнейших мировых инжиниринговых компаний Linde приостановила развитие новых проектов в РФ.

Linde также сворачивает попавшие под международные санкции проекты в стране-агрессоре, сообщает Интерфакс-Украина.

Linde должна была выступить поставщиком технологий для проектов Арктик СПГ 2 российской компании Новатэк и газоперерабатывающего комплекса Газпрома в Усть-Луге.

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Linde — ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2020 году оборот компании составил $27 млрд.

Ранее сообщалось, что четыре крупнейшие нефтесервисные компании мира остановили инвестиции в РФ.

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