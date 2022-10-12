Обойдутся без российского топлива. Мощности газопровода TAP, снабжающего Южную Европу, увеличат в два раза 12 октября, 15:12 Трансадриатический газопровод (TAP) проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию (Фото:ona.az)

Мощности Трансадриатического газопровода (TAP) к концу 2027 года будут расширены до 20 млрд кубометров газа в год.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати.

«Расширение мощностей TAP произойдет к концу 2027 года. Это будет сделано без прокладки новых труб и без необходимости проведения новых работ на территории Италии, только за счет установки новых компрессоров в Греции и Албании», — заявил он, подчеркнув, что TAP AG вместе с производителями газа и операторами Южного газового коридора привержен плану расширения мощностей газопровода TAP до 20 млрд кубометров в год для поставки дополнительных объемов газа в Италию и в Европу в целом.

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При этом Шиппати добавил, что работы по расширению TAP следует начать уже в рамках подготовки к зиме 2023−2024 годов.

«TAP уже обеспечивает Италию новым источником газа по новому маршруту и удовлетворяет более 14% спроса страны при общем увеличении объемов поставок более чем на 60% по сравнению с поставленными объемами в прошлом году», — заявил управляющий директор TAP AG.

Шиппати добавил, что поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP в 2022 году оцениваются в 11 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP (входит в систему Южного газового коридора) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки около 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках его разработки для потребностей Европы. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое — до 20 млрд кубометров в год.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки газа из страны в Европу до 2027 года увеличатся вдвое и достигнут минимум 18 млрд кубометров.