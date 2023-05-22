Турция запустит газовый хаб в течение года 22 мая, 13:38 Проект имеет большое значение для стран Южной Европы (Фото:Олександр Медведєв)

Турция в течение года планирует запустить терминал для транспортировки природного газа в страны Европы через Турцию.

Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, сообщает Haber Global.



По его словам, благодаря новому терминалу вырастут объемы поставок газа в страны Европы и расширятся источники поставок газа для Турции. Проект имеет большое значение для стран Южной Европы, отметил министр.

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Турция может поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, сказал Донмез. Уже идут переговоры о возможностях газоснабжения с 15 странами, в частности Азербайджаном, Ираном и государствами Персидского залива.

Ранее сообщалось, что работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом приближаются к завершению.