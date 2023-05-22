Турция запустит газовый хаб в течение года
Проект имеет большое значение для стран Южной Европы (Фото:Олександр Медведєв)
Турция в течение года планирует запустить терминал для транспортировки природного газа в страны Европы через Турцию.
Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, сообщает Haber Global.
По его словам, благодаря новому терминалу вырастут объемы поставок газа в страны Европы и расширятся источники поставок газа для Турции. Проект имеет большое значение для стран Южной Европы, отметил министр.
Турция может поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, сказал Донмез. Уже идут переговоры о возможностях газоснабжения с 15 странами, в частности Азербайджаном, Ираном и государствами Персидского залива.
Ранее сообщалось, что работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом приближаются к завершению.