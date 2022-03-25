А Михельсону можно. Крупнейшая частная газовая компания РФ продолжит продавать сжиженный газ за валюту 25 марта, 20:59 Цей матеріал також доступний українською Леонид Михельсон, глава правления и крупнейший акционер компании Новатэк (Фото:Сайт Кремля)

Директива Владимира Путина продавать газ «недружественным» странам исключительно за рубли, касается только Газпрома. На частную газодобывающую компанию Новатэк она не распространяется.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, распространяется ли решение об оплате в рублях на сжиженный природный газ, Песков сказал: «Президент никак не дифференцировал трубопроводный газ и СПГ. Но поручение было Газпрому, то есть в данном случае поручения Новатэку не было».

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Песков добавил, что Новатэку «вряд ли могло быть прямое поручение».

«Это была директива Газпрому. Газпром — это международная компания, но главным собственником ее является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про Новатэк президент ничего не говорил», — отметил Песков.

По его словам, Газпром в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях.

«Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим», — сказал Песков.

Как сообщалось, 23 марта Владимир Путин распорядился перевести оплату поставок российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

7 марта в России утвердили список недружественных государств. Он включает страны, которые ввели санкции против РФ.

Новатэк — крупнейшая частная газодобывающая компания России, экспортирующая СПГ. Основатель, глава правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон, регулярно входящий в топ-5 российских миллиардеров. Второй во величине пакет акций контролирует Геннадий Тимченко, один из наиболее приближенных к Путину олигархов.

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