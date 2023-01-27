Вера и газ. Почему религиозные общины Украины с 1 января перестали платить за «голубое топливо» и как исправить ситуацию 27 января, 09:17 Эксклюзив NV Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

С 1 января украинские религиозные общины остались без поставщика газа. Почему это произошло, кто теряет на этом и как исправить ситуацию.

С 1 января 2022 около 2000 религиозных общин Украины остались без поставщика природного газа. Большинство продолжали потреблять «голубое топливо», однако официально не могли платить за него — было некому. Поэтому стоимость газа относилась на расходы операторов распределительных сетей – бывших облгазов. Почему так случилось, кто заплатит за потребленный газ и когда удастся исправить ситуацию - в разборе NV Бізнес.

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