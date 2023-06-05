Как отбить Орбана у Путина. Азербайджан до конца года начнет поставки газа в Венгрию 5 июня, 09:38 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный пророссийскими взглядами (Фото:Bernadett Szabo / Reuters)

Государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR планирует в четвертом квартале 2023 года начать поставки газа в Венгрию.

SOCAR и венгерская MVM CEEnergy заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию 2 июня, сообщает Интерфакс.

«Контракт предусматривает начало поставок в четвертом квартале 2023 года и их объем составит 100 млн кубометров», — сообщили в SOCAR.

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Кроме этого, SOCAR и MVM Group обсудили сотрудничество по использованию газохранилищ, снабжения сжиженным газом (LNG).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал, что Венгрия и Сербия до конца 2023 года начнут покупать азербайджанский газ.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках подписанного контракта Венгрия до конца этого года получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.

По его словам, эта сделка может стать основой для долгосрочного контракта на поставку газа, в соответствии с которым до 2 млрд кубометров может ежегодно поставляться в Венгрию из Азербайджана.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров — в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.