Испугались санкций. Российские олигархи бесплатно передали правительству Грузии акции компании, производящей минералку в Украине 13 июня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Компания IDS Borjomi International с активами в Украине передает часть своих акций правительству Грузию — чтобы не быть мажоритраным акционером (Фото:IDS Borjomi International)

Компания IDS Borjomi International, принадлежащая российским олигархам, объявила 13 июня, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.

Как сообщает Интерфакс-Украина, после официального принятия предложения исполнительными властями Грузии, 7,73% акций IDS Borjomi International будут переданы правительству Грузии без какой-либо компенсации.

Видео дня

В результате этого соглашения:

— мажоритарный акционер больше не будет иметь контроль над IDS Borjomi International;

— представительство основного акционера в Совете директоров IDS Borjomi International сократится с 8 до 2 членов;

— правительство Грузии назначит своего представителя главой Совета директоров IDS Borjomi International.

«Я уверена, что благодаря этому соглашению компания возобновит производство минеральной воды Боржоми в Грузии, а мы, как эксклюзивный дистрибьютор Боржоми в Украине, продолжим обеспечивать украинских потребителей их любимым продуктом», — заявила Наталья Матусевич, директор по развитию бизнеса и маркетинга IDS Ukraine, которая входит в IDS Borjomi International.

О намерении передать IDS Borjomi International правительству Грузии компания заявила еще в середине мая.

Как сообщалось, украинский суд арестовал корпоративные права компании по производству и реализации принадлежащей российскому олигарху минеральной воды.

Очевидно, речь идет о международной компании IDS Borjomi International, владеющей в Украине группой компаний IDS Group. Мажоритарным владельцем IDS Borjomi является российская структура Альфа-групп, ключевой фигурой и совладельцем которой является российский миллиардер Михаил Фридман (55,8% акций).

В портфеле IDS — бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ Моршинская, Миргородская, Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.

Как сообщалось, в мае украинский суд арестовал активы офшоров олигарха Михаила Фридмана. Под арест попали счета с бумагами холдинговой компании, которой принадлежит более 40% Альфа-Банка.

Фридман включен в международные санкционные списки как один из крупнейших российских олигархов.

Отказ Альфа-груп от мажоритарной доли может обезопасить компанию IDS от действия санкций.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.