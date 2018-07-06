Французский транспортный гигант задумался о сборке локомотивов в Украине

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alstom рассмотрит возможность сборки локомотивов в Украине в ближайшие 10-15 лет.

Об этом заявил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии Alstom Бернард Пелль в интервью ЦТС.

"Производство локомотивов в Украине не начнется завтра, ведь мы говорим о планировании на ближайшие 10-15 лет. Конечно, если финансирование позволит, мы рассмотрим возможность сборки локомотивов в Украине. Нельзя отбрасывать такую вероятность. Также много будет зависеть от того, из какой страны будет осуществляться финансирование", - сказал Пелль.

Кроме того, компания рассматривает возможность производить некоторые комплектующие в Украине. "Но на данном этапе мы не в состоянии дать подробную информацию о том, какого типа и в каком объеме, поскольку нам еще предстоит выбрать партнера", - заявил Пелль.

Он также добавил, что компания может предоставить Украине локомотив для тестирования.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.

Напомним, ранее управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль заявлял, что компания ведет переговоры с Укрзализныцей, и в ближайшие 5 лет хочет поставить около 210 локомотивов четырех разных типов.

Также сообщалось, что Alstom разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов.

Кроме того, Alstom планирует в течение нескольких месяцев открыть представительство в Украине, в частности офис в Киеве.