Французский транспортный гигант собирается поставить в Украину сотни локомотивов

Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии

Французская компания-производитель подвижного состава и инфраструктуры Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов.

Об этом рассказал заместитель гендиректора-директор по работе с клиентами Электровозосборочного завода (ЭКЗ) Alstom в Астане Андрей Ершов, передает ЦТС.

Отмечается, что 45 из 350 локомотивов будут произведены для Грузии, остальные - для Украины к 2025 года.

"О фиксированных планах трудно говорить, поскольку в Украине пока еще официально никаких тендеров не объявлено. Мы хотим участвовать в развитии железнодорожной отрасли Украины, безусловно, но мы будем смотреть на готовность Украины вкладывать денежные средства в обновление своего подвижного состава. Для Грузии - 45 локомотивов, все остальное - для Украины. В Украине есть огромная потребность, поскольку это вторая по величине после России на территории бывшего СССР сеть железных дорог", - отметил Ершов.

Напомним, ранее управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль заявлял, что компания ведет переговоры с Укрзализныцей, и в ближайшие 5 лет хочет поставить около 210 локомотивов четырех разных типов.

Кроме того, он отметил, что Alstom планирует в течение нескольких месяцев открыть представительство в Украине, в частности офис в Киеве.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила €7,3 млрд. Alstom работает в более чем 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.